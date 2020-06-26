В Киеве на Троещинском рынке произошла вспышка коронавируса

Яра Дорош Жизнь столицы 12:09, 26.06.2020 Обновлено: 12:47, 26.06.2020

В Киеве вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".

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Там COVID-19 обнаружили у пяти работников. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции", – подчеркнул он.

По словам Кличко, Госпродпотребслужба определит круг контактных лиц, а комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 26 июня зафиксировали уже 4724 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 115 жителей столицы.

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