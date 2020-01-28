"Записалась еще беременной": на что идут киевские родители, чтобы получить место в садике

В Киеве история с детсадом в частном доме на Куреневке, который работал без лицензии и с нарушением санитарных норм, получила неожиданную развязку. Полиции пришлось закрыть уголовное производство, поскольку родители ни на кого не жаловались.

Тем временем в столице начали борьбу с подпольными садиками, которые есть почти в каждой новостройке. Оплата в месяц там составляет от 8 тыс. грн.

Подробнее о том, почему не хватает мест в государственных садиках, в каких районах Киева такая проблема стоит наиболее остро, как продвигается очередь, как быстрее устроить ребенка в садик и где появятся новые сады, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Родители не жаловались

Полиция закрыла уголовное производство по факту незаконного удерживания детей в частном детском саду, открытое несколько дней назад по анонимному звонку. Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-офицер полиции Подольского района Анна Страшок. "Выяснилось, что родители привели детей в частный детский сад добровольно и претензий ни к кому не имеют. Производство было закрыто, поскольку обвиняемых не было. Вопросы санитарной гигиены, лицензий и прочего, не входят в компетенцию полиции, это дело местных органов власти", – рассказала Страшок.

"Подпольный" детский сад Фото: Национальная полиция Украины

По ее словам, в полицию поступило анонимное сообщение о незаконном удерживании детей в частном доме на ул. Достоевского. "Мы должны были провести проверку, а для этого внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. На месте полицейские обнаружили 11 малолетних, которые гуляли на улице. Мужчина, находившийся рядом, при появлении правоохранителей завел детей в дом и от общения отказался. Дети находились в так называемом детском саду, который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность. Полиция выясняла, кто эти дети, почему они там находятся, где их родители", – говорит пресс-офицер.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, что вызвало широкий резонанс в соцсетях – тысячи комментариев, лайков и перепостов. Некоторые пользователи заподозрили копов в желании "контролировать" садик. "Полицейский предложил хозяевам сада свои услуги охраны. Хозяева не согласились. И тогда к ним пришли с облавой", – предположил пользователь Сергей Марченко.

Скриншот обсуждения темы по поводу садика Facebook Сергея Марченко

Часть пользователей писала, что детский сад без соответствующих документов – огромная угроза для детей. "А если бы им на голову крыша упала? Или все отравились?" – спрашивает Катерина Панова. Но большинство пишет, что родители вынуждены обращаться к частникам из-за очередей в государственные садики. "Можно подумать, что дома все стерильно", – пишет одна из пользователей.

"В электронную очередь в сад записалась, когда была беременная"

Но такая история, как на Куреневке, как убедился OBOZREVATEL, могла произойти и в других микрорайонах с новостройками. Так, на Позняках, где самая высокая плотность населения в столице, много новых ЖК с домами в 25 этажей, строительства обещанного по проекту сада ждут уже 10 лет. А места в коммунальных дошкольных заведениях можно дожидаться по четыре года. Но при этом в каждом доме есть по одному-два частных садика. Естественно, что работают они без лицензии.

Жители микрорайона Позняки-4а ждут садика 10 лет Фото: Леся Падалка

Мама двоих малолетних детей Леся Падалка говорит, что по проекту в их микрорайоне должен был быть садик. "Мы покупали уже готовую квартиру, а тем, кто инвестировал в строительство более 10 лет назад, застройщик показывал красивые картинки с садиком, школой и поликлиникой. Для многих это было мотивацией при покупке, ведь заселялись семьи с детьми. Однако, детсада нет до сих пор, только место, огороженное забором", – говорит Леся.

Со строительством долгожданного садика сложная история. Эта земля формально принадлежит магазину крупной торговой сети, который, согласно инвестдоговору, должен был таки построить там садик. Но жителям говорят, что займутся их стройкой только после открытия второй очереди магазина.

Любопытно, что сравнительно недалеко, на Драгоманова, 1в, "Киевгорстрой" еще в 2016 году построил большой и красивый садик. Он два года простоял не введенный в эксплуатацию. Но прошлым летом выяснилось, что помещение уже не коммунальное, а частное. В Киевсовете были попытки выкупить сад у частников. Но этого не произошло. Сейчас в нем разместилась частная американская школа-садик со стоимостью пребывания, судя по информации на сайте школы, $12000-16000, в зависимости от количества приемов пищи.

В итоге жители микрорайона, который в народе называют "Мордор", идут на хитрости, чтобы устроить малыша в садик. "Для старшего сына мы дождались места, когда ему исполнилось четыре года. Сейчас он школьник, и это отдельная тема. А младшему сыну в этом году три года, и очередь до него в электронной записи еще не дошла. А вот соседка, сын которой старше нашего на полгода, уже в садике, потому что мама догадалась записать его в очередь еще в роддоме", – рассказывает Леся.

А на одном из форумов мам мы нашли историю, что жительница Позняков записалась в электронной очереди вообще когда еще была беременной. "Мы знали, что будет дочь, имя было готово. А данные свидетельства о рождении придумали. Когда дочка родилась, просто поменяли ее данные", – пишет киевлянка Александра. Но судя по отзывам, такая история не единичная.

В итоге жители Позняков-4а, или Мордора, ведут детей в "квартирные" садики. "На самом деле, у нас садиков полно. Чтобы вы поняли – в каждой 25-этажке по одному, а то и два садика. Как правило, берут в аренду квартиру, все очень хорошо оформляют. В новых ЖК есть закрытая территория для прогулок, за детьми хорошо следят. Плата за такой садик – как минимум 8 тыс. грн в месяц. Они, как правило, ничего не оплачивают, кроме коммуналки. И работают без лицензии", – рассказывает одна из мам Елена Громова.

По данным Департамента образования и науки КГГА, в Дарницком районе укомплектованность коммунальных садиков составляет 130 детей на 100 мест (в 2019 году). Статистику района "обваливают" микрорайоны Осокорки, Позняки и Харьковский массив, одни из самых молодых в Киеве, которые динамично развиваются,где несколько лет подряд рождаемость была самой высокой не только в Киеве, но и по Украине.

Чуть лучше в Голосеевском районе – 123 ребенка на 100 мест. Но это в среднем. А в новостройках на Теремках у жителей проблемы те же, что и на Позняках. А все потому, что застройщик не построил садики и школы. Хотя должен был. "Садиков и школ в Лико-гетто нет и не будет. 15000 новых жильцов – и ни одного нового садика! Ах да, Ликоголдинг построил аж один садик – 9000 грн в месяц, и ваш ребенок в этом садике! А школы… ну пока не построил. Но построит – под вашими окнами – 15000 в месяц за ребенка", – пишет на форуме местная жительница Елена.

В Голосеевском районе киевлян также оставили без садиков Скриншот с форума жителей Теремков

Другие жители ее поддерживают и рассказывают о том, что "с боями" отвоевали у застройщика площадку под садик. Но его так никто и не стал строить. Частники берут здесь по 9 тыс. грн с ребенка. Или приходится возить детей в старые детсады.

Как в районах укомплектованы садики Графика OBOZREVATEL

Лидирует в статистике укомплектованности садиков Святошинский район, где в 2019 году на 100 мест приходилось 133 ребенка . В среднем по Киеву на 100 мест в садиках приходится 120 детей. Самый лучший показатель в Оболонском районе. Там на 100 мест приходится 111 детей. Но даже в сравнительно благополучных районах по количеству мест в детских садах родители вынуждены прибегать к услугам "квартирных" садиков.

Ответственность несут мамы и папы

Замглавы КГГА Валентин Мондриевский говорит, что в столице начали активную борьбу с подпольными садиками, которые даже не пытались получить лицензию, как выявили проверки. Хотя эта процедура простая, а для родителей это – гарантия безопасности детей.

По словам начальника Управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования Департамента образования КГГА Елены Бохно, на данный момент в Киеве 106 частных заведений дошкольного образования, получивших лицензию и работающих в правовом поле. "Для ее получения нужно подать в Центр предоставления дополнительных образовательных услуг заявление и документы, перечень которых изложен в Постановлении Кабмина №1187. Органом лицензирования является Киевская городская государственная администрация. При этом органы власти не имеют права безосновательно проверять деятельность частных предприятий. Осуществлять проверку могут представители национальной полиции на основании обращений граждан", – сказала Бохно.

Таким образом, для получения лицензии на открытие частного садика нужны: копии учредительных документов юрлица, основным видом деятельности которого является образовательная, письменное обязательство о материально-техническом обеспечении, обеспечении безопасности жизнедеятельности детей и охраны труда. А также – документы об образовании и квалификации руководства садиков и медицинские справки у персонала. Проверить наличие таких документов могут и сами родители.

Законодательство Украины не запрещает открывать частный садик или предоставлять образовательные услуги и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которым для получения лицензии также необходимо предоставить в мэрию такие же документы. "Если лицензии у ФЛП нет, это уже будет выбор родителей – отдать ли таким людям ребенка. Но документы все-таки нужно проверить", – говорят в Департаменте образования.

С прошлого года в столице действует программа "Деньги ходят за ребенком", которая предусматривает компенсацию городом трат в частных садиках – 36 тыс. грн в год. "Но получать финансирование из бюджета могут только лицензированные садики. 25 таких заведений уже подписали договора с КГГА", – говорит Мондриевский. В бюджете Киева на 2020 год заложено на эту программу 5,1 млрд. грн.

Тем временем в КГГА прогнозируют, что в 2020 году количество детей в коммунальных садиках сократится до 113-115 на 100 мест, и это меньше, чем в прошлом году. "Статистика укомплектованности садиков имеет тенденцию сокращаться. Если в 2014 году на 100 мест претендовало 127 детей, то уже в 2019-м – 120. С каждым годом количество мест увеличивается – появляются новые садики, реконструируют старые с одновременным увеличением мест. Кроме того, в Киеве уменьшается рождаемость", – сказали OBOZREVATEL в Департаменте образования.

По данным электронной системы записи детей в коммунальные садики, которая действует в столице с 2013 года, на 1 января 2020 года зарегистрировано 1890 заявок детей-киевлян в возрасте от 3 до 6 лет. При этом свободных мест для набора 3700, но эти места преимущественно в старых районах.

Не смотря на очереди, места в садиках есть Инфографика OBOZREVATEL

По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, очередь еще связана и с тем, что родители хотят определить детей в какие-то конкретные садики, а не там, где предлагают. "Места есть. Но мы понимаем, что жителя Позняков вряд ли устроит место, например, на

Лесном массиве. Но можно поступить и по-другому. На сайте КГГА есть образовательная карта Киева с наличием мест в садиках во всех районах. Может, стоит поискать не поближе к дому, а по пути на работу. А через время может появиться место и в интересующем учебном заведении", – советует Старостенко.

По ее словам, при всех проблемах с местами фактическая наполняемость садиков ежедневно – не более 60%. "Кто-то болеет, у кого-то появилась возможность подержать малыша дома. А иногда ребенка нет несколько месяцев, а потом выясняется, что родители переехали, а место за ними сохранилось. А, например, в Святошинском районе половину мест занимают дети жителей пригорода, и не хватает мест киевлянам, хотя у них приоритет", – говорит Старостенко

Согласно данным Департамента образования в 2015-2019 годах в Киеве построили шесть новых садиков – два на Позняках, по одному на Осокорках, Харьковском массиве, Троещине и Демеевке. Все они появились вблизи новых домов. Кроме того, за эти годы реконструировано 10 дошкольных заведений в разных районах. И было создано 12035 новых мест.

В нынешнем году, как указано в бюджете Киева, в столице планируется построить и сдать уже в августе садик на ул. Радунской (Троещина). Еще два садика планируют модернизировать – на ул. Василя Стуса (Академогородок) и пр. Правды (Виноградарь). Также в планах реконструкция садиков на Оболонском проспекте, улицах Богатырской, Маршала Малиновского (Оболонь), на ул. Маршала Гречко (Виноградарь). На это планируют потратить 2 млрд. гривен.

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