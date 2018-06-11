В Киеве на три дня отключат воду: названы адреса

В Киеве из-за планового ремонта систем водоснабжения 11,12 и 14 июня пройдет масштабное отключение воды. Оно затронет учебные заведения, дома и офисы.

Так, с 11 до 24:00 11 июня воды не будет в учебных корпусах КПИ по адресу ул. Борщаговская, 124 и 126. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

12 июня с 09.00 до 18.00 отключат торговый центр "Пирамида" на ул. Мишуги, 4.

В этот же день с 10 утра до 23:00 воды не будет в школе на ул. Большая Васильковская, 92 и в зданиях 88, 90 и 94 на этой же улице. Одновременно с этим выключат ул. А. Барбюса, 20/1 (офисы), 13Б (посольство Ливана) и 13, 22 (жилые дома).

12 июня с 23:00 до 8 утра 13 июня водоснабжение прекратят в жилых домах 22 и 24 на Марганецкой, больнице на Рогозовской, 6, детсаду на Рогозовской, 10А и в здании ЖЕК на Рогозовской, 4/16. Также отключение коснется ул. Марганецкой, 43-67, переулка Слюсарного, переулка Остерского и ул. Остерской.

14 июля с 9 утра до 24:00 выключат ул. Полковую, 72.

В тот же день с 9:30 до 18:00 выключат ул. Вильямса, 6Д и 8Д, а также переулок Московский, 2Г, 2Ж, 2И, 2К и 6Г.

Также 14 июня с 10 до 21:00 воды не будет по адресам ул. Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32.

Это касается и ул. Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, а также ул. Байкальской, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21 и ул. Елисейской, 1, 3, 5, 7, 2, 4.

Жителям домов по этим адресам советуют заранее запастись водой.

Как писал OBOZREVATEL, все жители Киева этим летом могут остаться без горячей воды, а осенью ― еще и без отопления.