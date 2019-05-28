В Киеве на три дня отключат воду: список адресов

В Киеве с 28 по 31 мая в некоторых районах столицы в связи с проведением планового ремонта отключат воду.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала". На предприятии попросили горожан запастись питьевой водой на период отключения воды.

Воды в городе не будет на следующих улицах:

28 мая с 09:00 до 07:30 29 мая:

улица Челябинская, 9а, 9г, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 24в, 24г.

29 мая с 09:00 до 03:00 30 мая:

улица Довженко, 1, 2, 4а, 5.

29 мая с 08:00 до 20:00:

улица Святошинская, 13а, 15, 15а, 18, 20, 23, 25, 30, 32.

31 мая с 18:00 до 08:00 1 июня:

улица Тургеневская, 3/9, 8, 11, 13, 15, 16, 17/4, 18, 20, 40/3;

улица Бульварно-Кудрявская, 38, 40, 42, 45а, 47, 49, 51;

улица Гончара, 67/71, 75, 80/3, 82, 84, 86а, 88а, 88б, 90, 96;

улица Дмитриевская, 2.

В Киеве отключили воду saratov24.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых районах Киева в связи с испытанием на четырех теплоисточниках, минимум две недели будет отсутствовать горячая вода.

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