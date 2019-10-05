В Киеве на три дня ограничили движение: карта

В Киеве с 4 по 6 октября проходит масштабное перекрытие дорог, связанное с проведением бегового марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Ограничения касаются не только автомобилей, а и велосипедов и общественного транспорта. Карту перекрытий обнародовали на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

4 октября перекрывать дороги начали в 21:00 на Владимирском проезде, ул. Аллы Тарасовой и Малой Житомирской.

5 и 6 октября ограничения затронут большую часть центра столицы.

В Киеве перекроют движение

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 году в этом марафоне поучаствовали более 10 000 человек. Маршрут главной дистанции марафона со стартом и финишем на Майдане Незалежности традиционно был проложен в один круг по улицам украинской столицы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!