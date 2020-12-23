В Киеве на станции "Героев Днепра" появились новые турникеты. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 12:18, 23.12.2020 Обновлено: 12:35, 23.12.2020

В Киеве 23 декабря на станции метро "Героев Днепра" в одном из вестибюлей начали работать новые турникеты.

Как сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен, новые пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда.

Пассажиры могут использовать qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина или бесконтактную банковскую карточку. Этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальными и применяется в европейских метрополитенах.

В метрополитене добавили, что в начале 2021 года начнут работы по обновлению второго вестибюля.

Такие турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Новые турникеты являются антивандальными .
Пресс-служба КГГА
Новые турникеты принимают разные виду оплаты .
Пресс-служба Киевского метрополитена
Второй вестибюль планируют обновить в начале с2021 года.
Пресс-служба КГГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Героев Днепра" из-за установки новых турникетов с 19 по 23 декабря не будет работать вестибюль №1.

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