В Киеве на станции "Героев Днепра" появились новые турникеты. Фото

В Киеве 23 декабря на станции метро "Героев Днепра" в одном из вестибюлей начали работать новые турникеты.

Как сообщили в пресс-службе КП Киевский метрополитен, новые пропускные пункты поддерживают все современные способы оплаты проезда.

Пассажиры могут использовать qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина или бесконтактную банковскую карточку. Этот вид контрольно-пропускных пунктов является антивандальными и применяется в европейских метрополитенах.

В метрополитене добавили, что в начале 2021 года начнут работы по обновлению второго вестибюля.

Такие турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Героев Днепра" из-за установки новых турникетов с 19 по 23 декабря не будет работать вестибюль №1.