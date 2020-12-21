В Киеве с Шулявского моста после ЧП убрали все столбы. Фото

В Соломенском районе Киева на Шулявском мосту сняли все столбы освещения.

Как сообщил на странице в социальной сети Дмитрий Макагон, из-за этого движение троллейбусов по путепроводу прекращено.

"Убрали все столбы с моста от греха подальше. А вместе с ними и контактную сеть троллейбусов. Маршрутчики одобряют", – подчеркнул Макагон.

Коммунальщики надеются вернуть столбы в ближайшее время. Facebook Дима Макагон

Информированный источник в КГГА рассказал OBOZREVATEL, что опоры были демонтированы для проверки их целостности.

"После того, как будет получено экспертное заключение, их вернут на место. Учитывая, что там находится контактная сеть троллейбуса, то коммунальщики постараются сделать это в ближайшее время", – резюмировал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева 15 декабря на проезжую часть Шулявского моста упали три столба освещения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он обратился в полицию с заявлением относительно ситуации, которая произошла на путепроводе.