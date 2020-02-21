В Киеве на выходных, 22 и 23 февраля, на Северном и Южном мостах частично ограничат движение.

Причиной стали ремонты деформационных швов. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Так, ограничения на Северном мосту будут действовать с 20:00 пятницы, 21 февраля, и до 20:00 воскресенья, 23 февраля, в направлении станции метро "Почайна".

В Киеве на выходных ограничат движение на двух мостах. Иллюстрация

На Южном мосту ограничения движения будут действовать с 21:00 пятницы, 21 февраля, и до 5:00 понедельника, 24 февраля, в направлении левого берега.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор"

Коммунальная корпорация "Киевавтодор"

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева готовы к проведению работ по реконструкции аварийного моста Патона, но в начале февраля еще ждали ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!