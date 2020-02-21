В Киеве на выходных, 22 и 23 февраля, на Северном и Южном мостах частично ограничат движение.
Причиной стали ремонты деформационных швов. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
Так, ограничения на Северном мосту будут действовать с 20:00 пятницы, 21 февраля, и до 20:00 воскресенья, 23 февраля, в направлении станции метро "Почайна".
В Киеве на выходных ограничат движение на двух мостах. Иллюстрация
На Южном мосту ограничения движения будут действовать с 21:00 пятницы, 21 февраля, и до 5:00 понедельника, 24 февраля, в направлении левого берега.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор"
Коммунальная корпорация "Киевавтодор"
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева готовы к проведению работ по реконструкции аварийного моста Патона, но в начале февраля еще ждали ответа от Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.