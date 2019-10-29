В Киеве на полтора года ограничат вход на одну из центральных станций метро

В Киеве со среды, 30 октября, каждое утро в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать вход на станцию метро "Золотые ворота".

Об этом сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook. Дело в том, что на станции начнут последовательный ремонт шести эскалаторов.

Проведение работ продлится до 9 февраля 2021 и потребует изменений в графике работы метро.

В Киеве на полтора года ограничат вход на станцию метро "Золотые ворота"

Однако в это же время два рабочих эскалатора наклона (один в ремонте) будут поднимать пассажиров к выходу. В другие периоды станция будет работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве перенесли полномасштабное внедрение единого электронного билета, которое было запланировано на 1 ноября. К этой дате собирались полностью вывести из оборота жетоны и бумажные билеты в наземном транспорте, однако это затянется еще на несколько месяцев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся