В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло. Фотофакт
В Киеве снова треснуло стекло на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.
Об этом в четверг утром, 14 мая, сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. На фото, размещенном в сети, видно потрескавшуюся часть стекла и ограждение из предупреждением об опасности.
В то же время автор поста не уточнил, что стало причиной такого инцидента на мосту.
"Может, наф*г то стекло? И лучше железное что-то установить?" – говорится в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве ранее уже случались похожие инциденты.
В конце мая 2019 года неизвестные серьезно повредили там стекло.
Позже выяснилось, что новый пешеходно-велосипедный мост треснул в третий раз за два дня после открытия.
В июне там снова разгромили два фрагмента стекла.
В июле на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту образовалась трещина. Повреждения заметили не на стекле, а у основания одного из ограждений.
Чуть позже там снова треснуло стекло, на этот раз – боковое.
А в октябре на этом мосту ребенок головой разбила перегородку. От удара стекло треснуло и рассыпалось.