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14 мая • обновлено в 16:34
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В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло. Фотофакт

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В Киеве снова треснуло стекло на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Об этом в четверг утром, 14 мая, сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. На фото, размещенном в сети, видно потрескавшуюся часть стекла и ограждение из предупреждением об опасности.

В то же время автор поста не уточнил, что стало причиной такого инцидента на мосту.

В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло

В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло

Киев оперативный

"Может, наф*г то стекло? И лучше железное что-то установить?" – говорится в посте.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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hunt andres
hunt andres
Бетоном залейте, мостостроители руко*опые)))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
а Крымский мост все еще стоит.
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Мост Кличко, этим все сказано. А Шулявский? Помните, какой красивый проект представили, когда наконец раскачались до мысли, что строить его все же придется? Дальше в основном речь шла только о том, что проект подорожал, потом еще подорожал, и всякие скандалы с махинациями. И вот наконец - открытие. Нууууу, впечатлили. Сильно. Поскольку от основного проекта там осталось xpeн да маленько. Не, ну серьезно. Они вот на это yбoжecтво столько времени и денег потратили? А где тот проект, что показывали в начале? И как мост поживает ныне?
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Кияни Жизнь столицы

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