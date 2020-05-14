В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло. Фотофакт

В Киеве снова треснуло стекло на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Об этом в четверг утром, 14 мая, сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. На фото, размещенном в сети, видно потрескавшуюся часть стекла и ограждение из предупреждением об опасности.

В то же время автор поста не уточнил, что стало причиной такого инцидента на мосту.

В Киеве на пешеходном мосту снова треснуло стекло Киев оперативный

"Может, наф*г то стекло? И лучше железное что-то установить?" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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