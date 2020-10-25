В Киеве на одном из участков вызвали полицию из-за срыва голосования
Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк сообщил о нарушениях на своем избирательном участке на Софийской Борщаговке в Киеве, поскольку она не открылась вовремя.
Кроме того, не было части бюллетеней и многих членов участковой избирательной комиссии, написал он в своем Facebook. Октисюк отметил, что не смог проголосовать и вызвал полицию в связи с саботажем избирательного процесса.
"Очереди большие, многие граждане хочет проголосовать утром. Но люди разворачиваются и уходят", – подчеркнул политэксперт.
Также он сообщил о нарушении, связанном с опросом, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, урну, стоявшую у входа никто не контролировал.
"На выходе из участка "бесхозная" урна от Зеленского: не опломбирована, без соответствующего брендинга, и главное – без волонтеров и бюллетеней. Провал полный и позор для тех, кто этот идиотизм придумал и не смог организовать", – возмутился Октисюк.
Политический эксперт выразил уверенность, что после выборов ситуация в стране станет еще хуже.
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