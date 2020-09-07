В Киеве на одно и том же месте внезапно разрушился рекламный борд и умер велосипедист. Фото и видео

В Киеве на месте разрушения рекламного борда умер велосипедист.

На проспекте Победы в Киеве 7 сентября разрушилась конструкция рекламного борда. Позднее на том же месте умер велосипедист.

Оба происшествия случились в один день при странных обстоятельствах. Соответствующие кадры опубликовал "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На проспекте Победы в Киеве внезапно разрушился рекламный борд. Facebook "Киев оперативный"

На обнародованном видео видно, что рекламная конструкция по неизвестной причине начинает рушиться – с нее осыпалось стекло.

В месте разрушения рекламного борда стало плохо велосипедисту.

Вечером на этом же месте стало плохо велосипедисту – он упал во время движения. Позднее стало известно, что он скончался.

Велосипедист скончался на месте разрушения рекламного борда в Киеве.

Оба инцидента произошли на проспекте Победы в Киеве в один день. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в по неизвестным причинам шлагбаум упал на купе Rolls-Royce Wraith стоимостью около 400 тысяч долларов.

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