В Киеве на новом пешеходном мосту вновь треснуло стекло: видео

В Киеве на новом пешеходно-велосипедном мосту в очередной раз треснуло стекло, на этот раз – боковое.

Оно ограждало перила, расположенные по бокам. Новую поломку прохожие заметили 29 июля, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

На обнародованной записи видно, что треснула одна секция, а остальные части стекла не повреждены. Устанавливать причину ЧП можно будет при помощи информации камер видеонаблюдения, установленных на путепроводе.

На мосту треснуло стекло Информатор

Территорию рядом с треснувшим участком огородили.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве новый пешеходно-велосипедный мост треснул третий раз за два дня после открытия. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков. 13 июля мост закрывали на регламентные работы.

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