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20 сентября • обновлено в 12:18
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/ Жизнь столицы

В Киеве на мосту упал подъемный кран: момент попал на видео

1.2т Читать материал на украинском

В Киеве в ходе ремонта на путепроводе опрокинулся подъемный кран. ЧП обошлось без пострадавших, но еще больше усложнило проезд транспорта.

Инцидент произошел 19 сентября на Борщаговском мосту, который ремонтируют уже несколько месяцев. Фото аварии опубликовали в Telegram патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"На стройке по адресу ул. Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, никто не пострадал", – уточнили правоохранители.

В Киеве упал подъемный кран

В Киеве упал подъемный кран

Telegram Патрульная полиция Киева

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Тройные тарифы и коллапс: чем обернулось "минирование" моста в Киеве

В пресс-службе "Киевавтодор" сообщили, что кран смог восстановить работу уже спустя несколько часов.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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