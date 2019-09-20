В Киеве на мосту упал подъемный кран: момент попал на видео

В Киеве в ходе ремонта на путепроводе опрокинулся подъемный кран. ЧП обошлось без пострадавших, но еще больше усложнило проезд транспорта.

Инцидент произошел 19 сентября на Борщаговском мосту, который ремонтируют уже несколько месяцев. Фото аварии опубликовали в Telegram патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"На стройке по адресу ул. Семьи Сосниных во время реставрации моста перевернулся кран. По предварительной информации, никто не пострадал", – уточнили правоохранители.

В Киеве упал подъемный кран Telegram Патрульная полиция Киева

В пресс-службе "Киевавтодор" сообщили, что кран смог восстановить работу уже спустя несколько часов.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 2 августа обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

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