В центре Киева произошло новое ЧП со стеклянным мостом. Фото

Олег Тимченко Жизнь столицы 16:08, 18.12.2020 Обновлено: 16:13, 18.12.2020

В Киеве 18 декабря на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле.

Как сообщили OBOZREVATEL в КП "Киевавтодор", на месте происшествия работают специалисты-мостовики.

"Они выясняют, что произошло со стеклом", – уточнили коммунальщики.

Место вокруг треснувшего стекла оградили специальной лентой.

На месте работают специалисты.
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Место происшествия оградили.
Сегодня
Причина повреждения стекла пока неизвестна .
Сегодня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что весной 2019 года мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В течение первых дней после открытия на пешеходно-велосипедном мосту находили трещины на стеклах. По словам рабочих, которые занимались демонтажем поврежденных стекл, такие трещины не могли образоваться сами.

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