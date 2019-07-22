В Киеве на месяц закрыли популярный вид транспорта

В Киеве с 22 июля закрылся фуникулер, курсирующий от метро "Почтовая площадь" до Владимирской горки.
Возобновить движение планируют с 23 августа, за день до Дня Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
"Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов и механизмов дверей. Также планируем обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи", – уточнили у перевозчика.
Фуникулер в Киеве
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Ремонт фуникулера происходит ежегодно в летнее время. Традиционно все работы заканчиваются к сентябрю.
Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве почти каждое утро отменяли рейсы утренней городской электрички. Пассажиры в час пик не могли вовремя выезжать на работу.
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