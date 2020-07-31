В Киеве на месяц закрыли фуникулер: в чем причина

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 15:11, 31.07.2020 Обновлено: 15:29, 31.07.2020

В Киеве фуникулер закрыли на ремонт с 20 июля и до 21 августа.

Как сообщило издание "Сегодня", на входе повесили соответствующие объявления. Сами же жители столицы возмутились закрытием фуникулера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Странно, почему фуникулер не ремонтировали, когда был жесткий карантин, а именно теперь, когда людям нужно доехать на работу", – отметил один из них.

В то же время работники заверили, что ремонт плановый и его проводят ежегодно в это время.

В Киеве на месяц закрыли фуникулер
Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Степана Бандеры (Оболонский район) частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа.

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Кияни Жизнь столицы

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