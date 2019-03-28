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/Жизнь столицы

В Киеве на месяц перекроют мост через Днепр: что известно

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В Киеве с 1 по 28 апреля частично перекроют Южный мост. Ограничения движения связаны с ремонтом деформационного шва.

Водителей на странице "Киевавтодор" в Facebook попросили с пониманием отнестись к неудобствам и выбрать альтернативные пути.

"С 11 часов 1 апреля по 23 часа 28 апреля по направлению движения с просп. Бажана к Надднепрянскому шоссе будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ", ‒ предупредили в коммунальной корпорации.

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Южный мост в Киеве

Южный мост в Киеве

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 16 марта перекрыли Шулявский мост. Работы по возведению нового путепровода продлятся целых 17 месяцев. Объезд транспорта организован по соседним улицам.

27 марта в сети появились фото демонтажа Шулявского моста. Киевляне возмутились, что работы проводятся медленно, опасаясь, что перекрытие движение может растянуться на более продолжительный срок.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Не рой яму другому, а то сам в неё попадешь "- гласит народная мудрость! Чё вы там постоянно π здите про Крымский мост?
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