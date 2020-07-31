В Киеве на месяц частично перекроют проспект Бандеры. Карта

В Киеве на проспекте Степана Бандеры (Оболонский район) частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа.

Об этом написала пресс-служба КГГА на своем сайте со ссылкой на КК "Киевавтодор". Дело в том, что дорожники начнут ремонт нового участка проспекта: между путепроводом на улице Богатырской и проспектом Оболонским.

Старт работ запланирован на ночь субботы, 1 июля. Будут обновлять покрытие в направлении улицы Елены Телиги.

Из-за этого на время работ движение по проспекту частично будут ограничивать. Работы на участке продлятся примерно три недели. В коммунальной корпорации заверили, что постараются выполнить все как можно быстрее.

В Киеве на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение КГГА

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