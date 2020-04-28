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28 апреля • обновлено в 11:01
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В Киеве на майские праздники будет тепло, но пойдут дожди с грозами

1.2т
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В Киеве на выходных, с 1 и до 3 мая, будет достаточно теплая погода, впрочем, ожидаются дожди с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте Gismeteo. В то же время ветер в столице Украины будет умеренным.

Так, в пятницу, 1 мая, температура воздуха в Киеве ожидается в пределах +11...+18 градусов, а в субботу, 2 мая, – будет около +10...+18. Воскресенье, 3 мая, станет немного прохладнее – предполагается +11...+16 градусов.

В Киеве на майские праздники будет тепло, но пойдут дожди с грозами. Иллюстрация

В Киеве на майские праздники будет тепло, но пойдут дожди с грозами. Иллюстрация

Все три выходных в столице Украины будут идти дожди, к тому же – с грозами.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Gismeteo/скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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