В Киеве на коронавирус COVID-19 по состоянию на 20 марта был протестирован 291 человек.
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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, трансляцию вела КГГА. У трех людей в столице ранее уже было подтверждено этот вирус (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На сегодняшний день протестирован на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом", – отметил он.
В Киеве на коронавирус протестировали почти 300 человек. Иллюстрация
Кличко добавил, что вирус продолжает распространяться по стране – в Украине по состоянию на 20 марта было подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом, три из которых – летальные.
"Еще раз хочу подчеркнуть – ограничения ввели не просто так. Ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны выиграть время", – сказал мэр Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – еще столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Также 18 марта появилась информация о том, что в Киеве госпитализировали военного пенсионера, у которого один из экспресс-тестов показал наличие коронавируса.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.
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