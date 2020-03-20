В Киеве на коронавирус COVID-19 по состоянию на 20 марта был протестирован 291 человек.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга, трансляцию вела КГГА. У трех людей в столице ранее уже было подтверждено этот вирус (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодняшний день протестирован на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом", – отметил он.

В Киеве на коронавирус протестировали почти 300 человек. Иллюстрация

Кличко добавил, что вирус продолжает распространяться по стране – в Украине по состоянию на 20 марта было подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом, три из которых – летальные.

"Еще раз хочу подчеркнуть – ограничения ввели не просто так. Ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны выиграть время", – сказал мэр Киева.

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