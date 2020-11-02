В Киеве на карантин закрыли 8 школ и 9 детских садов, – пресс-центр Кличко

В столице на карантин, из-за заболевания коронавирусом среди учащихся и педагогов, закрыли восемь школ и девять детских садов.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева. По ее словам, несколько сотен классов в столице находятся на дистанционном обучении.

"На карантин в Киеве остаются закрытыми восемь школ. А также на дистанционном обучении 449 классов в 133 школах столицы. Болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов", – сказала Зиновьева.

Также, по ее словам, закрыты на карантин девять детских садов столицы. И 103 группы в почти сотни садов. Посещаемость детских садов сегодня – более 52 процента.

Сам мэр столицы Виталий Кличко, который также страдает коронавирусом, уже неделю работает дистанционно и присоединился к брифингу через прямое включение, отметил, что Киев всеми силами борется с эпидемией. В то же время он призвал руководителей учреждений предоставить работникам максимальную возможность работать из дома, а киевлян – пользоваться общественным транспортом в случае реальной необходимости. По его словам, введение полного карантина в столице будет крайней мерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 ноября в Киеве зафиксировано 38745 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевания обнаружили в 507 жителей столицы. Также за сутки произошло 9 летальных случаев.