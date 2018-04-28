В Киеве на информационных стендах крутят порно: фото- и видеофакт

В Киеве установили информационные стенды, на которых открыт доступ к просмотру видео на одном из популярных порносайтов.
Данные устройства появились в центре столицы Украины и предназначены для поиска различной информации туристами. Фото и видеодоказательства "взрослого" функционала бордов опубликовал блогер Krus на своей странице в Twitter.
"Хорошие стенды поставили информационные. Все-таки разобрался. Стенды нужны!" — с сарказмом отметил он под постами.
Гарні стенди поставили інформаційні pic.twitter.com/IKKVkVax2N— Krus (@IamKrus) 27 апреля 2018 г.
Все таки розібрався. Стенди потрібні! pic.twitter.com/Sn0v0Vd3ok— Krus (@IamKrus) 27 апреля 2018 г.
Подписчики поддержали блогера и также оставили под фото и видео свои шутливые комментарии.
"Требую такие стенды возле каждого эскалатора!", "Почему эти стенды только в Киеве?", "Це перемога", "Что естественно, то не безобразно", "Не могу остановиться смотреть", "Полезная информация о Киеве", "Город, где все начинается", — с сарказмом отмечают они.
Как сообщал "Обозреватель", в сентябре посетители детского катка в Питере стали свидетелями трансляции порнографического фильма на экране, размещенном над аттракционом.