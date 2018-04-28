В Киеве на информационных стендах крутят порно: фото- и видеофакт

В Киеве установили информационные стенды, на которых открыт доступ к просмотру видео на одном из популярных порносайтов.

Данные устройства появились в центре столицы Украины и предназначены для поиска различной информации туристами. Фото и видеодоказательства "взрослого" функционала бордов опубликовал блогер Krus на своей странице в Twitter.

"Хорошие стенды поставили информационные. Все-таки разобрался. Стенды нужны!" — с сарказмом отметил он под постами.

Подписчики поддержали блогера и также оставили под фото и видео свои шутливые комментарии.

"Требую такие стенды возле каждого эскалатора!", "Почему эти стенды только в Киеве?", "Це перемога", "Что естественно, то не безобразно", "Не могу остановиться смотреть", "Полезная информация о Киеве", "Город, где все начинается", — с сарказмом отмечают они.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре посетители детского катка в Питере стали свидетелями трансляции порнографического фильма на экране, размещенном над аттракционом.