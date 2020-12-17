В Киеве на главной елке вместо шляпы установили звезду. Видео

В четверг, 17 декабря, в Киеве на главную елку Украины установили восьмиконечную звезду, вместо сказочной шляпы.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, монтаж звезды начался еще с утра, но подготовка велась уже несколько дней. Для установки звезды даже пришлось снять часть гирлянд.

В сюжете ТСН отметили, что изготовили звезду за три дня. Новогоднее украшение сделано из алюминия и гирлянд трех цветов. Высотой звезда четыре метра и весом 60 килограммов. Стоимость украшения составила 75 тысяч гривен.

В Киеве на главной елке вместо шляпы установили звезду Сегодня

В Киеве на главной елке установили звезду Сегодня

Напомним, что сказочную шляпу, что украшала главную новогоднюю елку страны на Софийской площади в Киеве, решили заменить восьмиконечной звездой.

Ранее представители протестантских церквей Украины обратились к мэру Киева Виталию Кличко с требованием заменить на главной елке страны шляпу на традиционную рождественскую звезду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы отреагировали на демонтаж сказочной шляпы с главной елки, которую установили на Софийской площади в Киеве.