В Киеве на борьбу с COVID-19 выделили 30 млн и готовят 11 тысяч коек

В Киеве из бюджета выделили 30 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с коронавирусом.

Об этом на брифинге в понедельник, 12 октября, сказал глава столицы Виталий Кличко. Он отметил, что закупка таких средств позволит уменьшить распространение заболеваемости среди медицинских медработников.

"За выделенные средства для медучреждений закупят костюмы биологической защиты, бахилы, изоляционные одноразовые медицинские халаты, маски, медицинские перчатки и защитные щитки", – пояснил мэр столицы.

Кличко напомнил, что в конце марта город выделил более 260 млн гривен из резервного фонда бюджета Киева на мероприятия по противодействию распространению COVID-19.

"Я и обратился к премьеру и министру здравоохранения выполнить обещания и предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирус в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве. В частности, в учреждениях Национальной академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждениях. У них есть более 11 тысяч койкомест", – подчеркнул мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за минувшие сутки, 11 октября, на коронавирус заболели 196 киевлян.