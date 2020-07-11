В Киеве на Березняках прорвало трубу, вода била до 6-го этажа. Видео

В Киеве на улице Миколайчука (ранее Серафимовича), 7/2 прорвало трубопровод, струя воды добивала в высоту до 6 этажа.

Как сказано на сайте Киевтеплоэнерго, повреждение тепловой сети с утечкой воды было выявлено во время гидравлических испытаний 11 июля в 13:32.

"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовалась струя. Пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

Повреждение было локализовано, специалисты Киевтеплоэнерго готовятся начать восстановительные работы. Эта теплосеть была построена в 1970 году.

В сети пользователи отметили, что в результате ЧП жителям дома повредило окна, балконы и кондиционеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве настоящий "гейзер" образовался на парковке супермаркета Novus. Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов.