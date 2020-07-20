В Киеве мужчина заявил о "заминировании" школы и хотел устроить взрыв дома. Полиция Киева

В Киеве задержали мужчину, который заявил о "заминировании" школы и пытался взорвать дом, в котором жил.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. На спецлинию 102 позвонил неизвестный и заявил, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В указное место выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Однако при осмотре помещений и прилегающей к школе территории никаких подозрительных предметов или веществ не было обнаружено. Позже правоохранители установили личность абонента, который сделал ложный вызов.

В Киеве мужчина заявил о "заминировании" школы и хотел устроить взрыв дома Полиция Киева

"Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В доме на улице Доброхотова, где жил подозреваемый, провели эвакуацию других жителей подъезда. Правоохранители в течение нескольких часов вели поиски мужчины, а когда нашли – задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемым оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

В Киеве мужчина заявил о "заминировании" школы и хотел устроить взрыв дома Полиция Киева

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности), ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Неоконченное покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Задержанному уже сообщили о подозрении, готовится ходатайство в суд для принятия решения о его принудительном лечении.

Пост полиции Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева, в одной из квартир дома на улице Радужная, 69, произошли утечка газа и пожар, людей пришлось эвакуировать.