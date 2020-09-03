В Киеве мужчина устроил скандал в отделении "Новой почты" из-за защитной маски. Видео

В одном из киевских отделений "Новой почты" мужчина, который пришел получать посылку, устроил скандал из-за маски.

Видео инцидента, снятое очевидцем, выложил Telegram-канал KIEVMAP. Сотрудницы отделения попросили посетителя надеть маску, когда подошла его очередь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Несмотря на то, что у мужчины было защитное средство, он не захотел надеть его на лицо. Разговаривая на повышенных тонах, посетитель цеплял маску на голову, натягивал ее чуть ниже пояса и при этом кричал: "Вам надо, чтобы я надел маску – вот я надел. Что не так?!"

В отделении стояла очередь, но никто не сделал замечание возмутителю спокойствия.

"Ни единый мужчина не сделал ничего, чтобы защитить бедных девушек", – написала автор видео.

Женщина сообщила, что сама пригрозила мужчине вызовом полиции и начала на него кричать.

"Если честно, в конце у меня было ощущение, что он меня ударит. Но никто ничего ему не мог сказать", – призналась женщина.

В конце концов, нервного посетителя сотрудницы отделения обслужили, а автора видео поблагодарили за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области пассажир поезда № 76 до Киева устроил скандал из-за необходимости надеть маску. Мужчина утверждал, что требование надеть маску нарушает его личную свободу и права.