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8 ноября • обновлено в 11:44
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/ Блоги - Жизнь столицы

Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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В Киеве мрак, или О парковках

1.4т

Я работаю за городом и редко бываю в центре Киева, но сегодня первая встреча именно в центре.

Это мрак.

Парковаться негде.

- Первая полоса как и положено отдана под общественный транспорт.

- Тротуары закрыты полусферами и столбиками.

- Дворы закрыты воротами и шлагбаумами.

- Боковые улицы тоже разделены столбиками, чтобы не парковались на дороге, а тротуары забиты припаркованными на весь день машинами.

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А ещё тема.

Там где все же есть места на обочине, там обязательно стоят фишки магазинов и салонов красоты - для своих.

Все ок.

Столбики вы поставили.

Дворы закрыли.

Эвакуаторы запустили.

А с*ка парковки вы сделали?

Хоть какие-то.

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Я понимаю, вы ездите с водителями и охранниками и вам не надо думать о том, где припарковать машину в Киеве, а что делать нам?

Скажите.

Сколько новых перехватывающихся парковок на въездах в центр Киев вы сделали за последние 4 года?

Сколько успешных аукционов под целевое строительство многоэтажных и подземных паркингов в центре вы провели?

Сколько целевых паркингов появилось за последние 4 года в центре Киева?

В любом нормальном мегаполисе всегда есть опции для парковки авто:

- На улице, в карманах - строго краткосрочная.

- На подземных/многоэтажных паркингах дорогая, но зато без ограничения по времени.

- На въездах в центр - большие дешевые перехватывающие.

Чтобы штрафовать, эвакуировать и топать ногами, вы обязаны создать условия, когда автомобилист может легально припарковаться и заплатить за стоянку - даже если это в радиусе 1 км от нужного ему места.

Мало кто знает.

Прямо за ЦУМ находится огромная двойная парковка мэрии. Сотни парковочных мест Кроме дней когда проходят сессии Киевсовета она стоит полупустая.

Хватит уже номенклатурных замашек.

Если вы не в состоянии за столько лет организовать достаточное количество парковок и паркингов в центре Киева делайте свою закрытую ВИП парковку Мэрии - публичной, платной и открытой для всех.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Реально скільки в Парижі чи Нью-Йорку парковок у будівлях, а у нас..
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ПОНАИХАЛИ!
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