В Киеве мосты и здания зажглись голубыми огнями в поддержку борьбы с пневмонией. Фото и видео

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 01:21, 13.11.2020

В Киеве несколько мостов и зданий подсветили синими огнями в рамках акции Pneumolight, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с пневмонией.

Соответствующие кадры были опубликованы в сети 12 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Подольско-Воскресенский мост.
Telegram Kyiv NEWS

Так, голубыми огнями подсветили Подольско-Воскресенский и Парковый пешеходный мост, а также торгово-развлекательный центр "Гулливер".

Парковый пешеходный мост.
Telegram Kyiv NEWS

Всего в этот день к акции присоединились около 50 страны мира, в которых свыше двухсот зданий зажглись в поддержку борьбы с пневмонией.

ТРЦ "Гулливер".
Telegram Kyiv NEWS

Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно 12 ноября начиная с 2009-го.

Каждый год в мире от воспаления легких умирает более 800 тысяч детей младше 5 лет.

О симптомах болезни, почему она опасна и как связана с коронавирусом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Киеве попрощались с тещей Порошенко. Фото

В СМИ появился фейк о коронавирусе у Мендель

Украинцам оплатят самоизоляцию в случае COVID-19 у члена семьи

В сети показали, где Зеленский и Ермак лечатся от COVID-19. Фото

Часть городов Украины отказались от карантина выходного дня: кто "отличился"