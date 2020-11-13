В Киеве мосты и здания зажглись голубыми огнями в поддержку борьбы с пневмонией. Фото и видео
В Киеве несколько мостов и зданий подсветили синими огнями в рамках акции Pneumolight, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с пневмонией.
Соответствующие кадры были опубликованы в сети 12 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Так, голубыми огнями подсветили Подольско-Воскресенский и Парковый пешеходный мост, а также торгово-развлекательный центр "Гулливер".
Всего в этот день к акции присоединились около 50 страны мира, в которых свыше двухсот зданий зажглись в поддержку борьбы с пневмонией.
Всемирный день борьбы с пневмонией отмечается ежегодно 12 ноября начиная с 2009-го.
Каждый год в мире от воспаления легких умирает более 800 тысяч детей младше 5 лет.
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