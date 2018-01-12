В Киеве молодая пара пыталась обчистить общественный туалет

В Киеве мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет в парке "Победа" Днепровского района.

Об этом говорится на сайте коммунального предприятия "Киевводфонд".

В помещении сработала сигнализация и на место преступления прибыли представители охранной службы.

Им удалось задержать одного из воров - ею оказалась 30-я женщина. Мужчин убежал.

У воровки изъяли сумку с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования.

Отмечаются, что женщину доставили в отделении полиции.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве воровка проникла в школу и обокрала ребенка.