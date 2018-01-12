В Киеве молодая пара пыталась обчистить общественный туалет

В Киеве мужчина и женщина пытались ограбить общественный туалет в парке "Победа" Днепровского района.
Об этом говорится на сайте коммунального предприятия "Киевводфонд".
В помещении сработала сигнализация и на место преступления прибыли представители охранной службы.
Им удалось задержать одного из воров - ею оказалась 30-я женщина. Мужчин убежал.
У воровки изъяли сумку с инструментом для демонтажа сантехнического оборудования.
Отмечаются, что женщину доставили в отделении полиции.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве воровка проникла в школу и обокрала ребенка.
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