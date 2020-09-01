В Киеве могут закрыть метро и наземный транспорт: Кличко назвал условие

В Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.

Об этом 31 августа сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова".

"Это может произойти только в случае так называемого "инфекционного взрыва" – когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые смогут оказывать помощь больным", – подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, это "крайний случай". Он выразил надежду , что до такого критического состояния ситуация в городе не дойдет.

Отметим, что накануне Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине. В столице заразились еще 277 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в школах Киева еженедельно будут проводиться выборочные проверки из-за пандемии коронавируса.