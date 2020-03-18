В Киеве могут ввести режим ЧС из-за коронавируса

В Киеве могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в Украине и мире в целом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства 18 марта. В этот день режим ЧС уже ввели на территории области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Киеве мы еще не имеем соответствующего решения (О введении режима ЧП. – Ред.). Я считаю, что мы должны к этому вопросу вернуться, возможно, сегодня, возможно, завтра", – сказал Аваков.

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