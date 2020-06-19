В Киеве могут вернуть отмененные карантинные ограничения

В Киеве могут снова усилить карантин, если уровень заболеваемости COVID-19 в столице будет расти.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ослаблять карантинные меры можно при показателе заболеваемости ниже 12 человек на 100 тысяч населения – в столице он сейчас составляет 15.

"На сегодняшний день в Киеве 15. Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека. Это высокий показатель", – отметил Кличко.

При этом он добавил, что в случае роста повышения заболеваемости, город может вернуться к отмененным ранее карантинным ограничениям.

"Если будет в дальнейшем повышаться, я не исключаю, что мы можем вернуться к ограничениям", – сказал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и 10 областей Украины не готовы к ослаблению карантина состоянием на четверг, 18 июня.