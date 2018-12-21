В Киеве младенец умер от опасной инфекции: первые подробности

В Киеве от менингококковой инфекции умер семимесячный младенец. Трагедия произошла в одной из столичных больниц.

Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники в медучреждении, у малыша был диагноз "менингококцемия".

"Это заболевание является генерализированной формой менингококковой инфекции. Для него свойственен высокий порог летальности", — уточнили медики.

Сообщается, что инфекция менингококка в основном встречается среди детей. Течение болезни может быть легким, средним или тяжелым. В отдельных случаях инфекция развивается мгновенно. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней.

Иллюстрация РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре под Киевом, в городе Вышгороде, у ребенка дошкольного возраста диагностировали менингококковую инфекцию. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Известно также, что в 2017 году от аналогичной инфекции умерло несколько детей. Особую опасность заболевание представляет тем, что передается как грипп.