В Киеве меняют условия проезда в транспорте для льготников: Кличко озвучил порядок

Киев с 1 июля вынужденно изменит условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте. Такое "нововведение" больше всего коснется гостей столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на Youtube-канале. По его словам, пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карте киевлянина. Ее можно оформить в отделении государственного Ощадбанка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях – при регистрации электронного билета. Возмещение расходов будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека", – объяснил Кличко.

В Киеве меняют условия проезда в транспорте для льготников. Иллюстрация

Так, с 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами, но не зарегистрированы в столице, для проезда в общественном транспорте столицы должны:

приобрести билет в любой удобный способ;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета) или чек за оплату проезда, или же банковскую выписку – при уплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезду лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из Государственного бюджета не компенсируют", – сказал глава города.

По его словам, Киев уже обращался к правительству с просьбой урегулировать вопрос компенсации коммунальным перевозчикам платы за пользование транспортом льготными категориями, определенными государством.

"Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, которые имеют льготы", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве все льготные категории пассажиров смогут пользоваться муниципальным транспортом только при наличии электронного билета. Украинцев возмутила такая новость.

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