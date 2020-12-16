В Киеве медики вышли на протест из-за зарплат и выплат по COVID-19. Фото и видео

В правительственном квартале Киева 16 декабря медицинские работники вышли на протест с требованием к власти повысить им зарплаты, а также выплаты за инфицирование коронавирусом на работе.

Кроме этого, медики выступают за увеличение финансирования медицины в Украине, тем самым апеллируя к принятому накануне Верховной Радой Госбюджету-2021. Подобная акция прошла также во Львове (чтобы посмотреть фото и видео, докскролльте новость до конца).

В столице митинг начался утром на Майдане Незалежности. Среди участников – до сотни человек из разных регионов страны, в частности, врачи, медсестры и другие работники медучреждений. Позже они пошли к зданиям Кабмина и ВРУ.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Медикам достойные бюджет и зарплаты или прочь депутаты", "Зарплаты депутатам как у медиков", "С 1 января в больницах будут работать депутаты".

Медики отмечают, что власть продолжает не обращать внимание на оплату их труда, из-за чего в стране может начаться отток кадров за границу, пишет "Укринформ". В настоящее время зарплата среднего медицинского персонала составляет 4000-5000 гривен.

Кроме этого, участники акции заявляют о недостатке кислорода в больницах, где спасают больных COVID-19. Многие признаются, что из-за такого состояния дел задумываются об увольнении.

"У нас осталось кислорода на 10 дней, мы не знаем, что дальше будем делать. Я работаю в медицинской сфере уже 25 лет, но сейчас размышляю, чтобы сменить профессию", – цитирует слова одного из медиков-протестующих ТСН.

Так, если ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в бюджетном запросе Минздрав заложил на медицинскую сферу 296 млрд грн, среди которых 225 млрд грн на программу медицинских гарантий. То в проект бюджета, который Кабмин подал на рассмотрение парламента, финансирование медицинской сферы установили на уровне 159 млрд грн.

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