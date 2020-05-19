В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем: чего требовали. Фото и видео

Яра Дорош Жизнь столицы 13:50, 19.05.2020 Обновлено: 14:28, 19.05.2020

Работники Киевской городской психиатрической больницы №1 имени И.П. Павлова 19 мая вышли на мирное собрание под названием "Стоп уничтожению психиатрии".

Митинг они устроили на улице Елены Телиги, прямо под дождем. Соответствующие фото и видео появились на страницах Dtp.kiev.ua, "Киев оперативный", самой больницы и медиков в Facebook, также об этом сообщил ряд СМИ (чтобы посмотреть, доскроолльте до конца страницы).

В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем
Буквы

Как написали "Буквы", по словам работников заведения, Национальная служба здоровья недостаточно финансирует закупку лекарств, питания, обеспечения бытовых условий. Отмечается, что также медики были возмущены размерами заработной платы.

В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем
В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем
В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем

В ТСН добавили, что митингующие требовали пересмотреть тарифы, которые за каждого пациента им насчитала Национальная служба здоровья. Речь идет о новом типе финансирования во время второй волны медреформы, которая должна была полноценно начаться с 1 апреля по принципу "Деньги следуют за пациентом".

В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем
В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем
В Киеве медики психбольницы вышли на митинг под дождем

Как отметили журналисты, на одного больного психиатрического профиля государство должно выделять больницам 7400 грн, однако медики считают эту сумму слишком маленькой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве под зданием Министерства здравоохранения Украины 5 мая люди вышли на митинг с требованием обеспечения надлежащего лечения орфанных (редких) заболеваний у граждан.

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