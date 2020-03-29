В Киеве массово пренебрегают запретами и выходят на прогулки и церковные службы без масок и целыми группами.

Так, вопиющее нарушение карантина зафиксировали на улице Драгоманова в столице. Там возле церкви заметили множество людей. Подтверждающие фото опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Чрезвычайная ситуация в Киеве. А как же служба воскресная? Зачем тянуть детей? Нет слов, улица Драгоманова, 1. Руки целуют священнику! Где полиция?" – возмутился пользователь Сергей Зоник.

В Киеве нарушают карантин Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин Киев Оперативный

Как передает ТСН, несмотря на то, что в центре Киева – на Майдане Незалежности и Крещатике – совсем нет людей, в спальных районах столицы жизнь бурлит.

К примеру, на Оболони в парке Наталка заметили много людей на самокатах и велосипедах. Жители столицы оправдались, что дышат свежим воздухом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время совместных рейдов правоохранителей и нацгвардейцев был зафиксирован ряд нарушений в режиме магазинов: люди заходят по 7 человек и стоят в очередях без масок.

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