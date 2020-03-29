Главная Новости
29 марта • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве массово "забили" на карантин: ходят в церковь и на прогулки. Фото и видео

11.5т
Читать материал на украинском

В Киеве массово пренебрегают запретами и выходят на прогулки и церковные службы без масок и целыми группами.

Так, вопиющее нарушение карантина зафиксировали на улице Драгоманова в столице. Там возле церкви заметили множество людей. Подтверждающие фото опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Чрезвычайная ситуация в Киеве. А как же служба воскресная? Зачем тянуть детей? Нет слов, улица Драгоманова, 1. Руки целуют священнику! Где полиция?" – возмутился пользователь Сергей Зоник.

В Киеве нарушают карантин

В Киеве нарушают карантин

Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин

В Киеве нарушают карантин

Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин

В Киеве нарушают карантин

Киев Оперативный

В Киеве нарушают карантин

В Киеве нарушают карантин

Киев Оперативный

Как передает ТСН, несмотря на то, что в центре Киева – на Майдане Незалежности и Крещатике – совсем нет людей, в спальных районах столицы жизнь бурлит.

К примеру, на Оболони в парке Наталка заметили много людей на самокатах и велосипедах. Жители столицы оправдались, что дышат свежим воздухом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время совместных рейдов правоохранителей и нацгвардейцев был зафиксирован ряд нарушений в режиме магазинов: люди заходят по 7 человек и стоят в очередях без масок.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
8
Смешно
1
Интересно
26
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги