В Киеве массово сносят летние террасы ресторанов: что известно

В Киеве демонтируют около 100 летних площадок ресторанов, которые их владельцы установили незаконно. Большинство из террас мешают проходу пешеходов.

С начала июня столичные власти демонтировали уже 58 "летников", а всего сносу подлежало 157, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара и не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавать неудобства для пешеходов, летние веранды не должны быть на перекрестках и рядом с метро", – пояснил начальник Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

По данным "Київблагоустрою", в столице насчитывается 987 летних площадок, из которых всего 324 установлены по всем правилам, платят взнос в горбюджет и имеют всю документацию.

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Также киевлянам посоветовали проверять законность террас на сайте городского кадастра и сообщать о незаконных на линию 1551.

Как писал OBOZREVATEL, в ферале в центре Киева на улице Ярославской демонтировали более 140 рекламных конструкций, которые искажали исторический вид зданий. Все они были размещены на фасадах.

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