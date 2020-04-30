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30 апреля • обновлено в 10:42
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В Киеве во время карантина массово ринулись в парки с детьми. Фото и видео

1.4т
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В сети появились красноречивые фото и видео из парка "Киото" в Киеве, где люди массово вышли на прогулки, проигнорировав карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Соответствующие кадры разместила на своей странице в Facebook журналистка Светлана Мащенко, а также издание РБК-Украина, ссылаясь на жителя столицы. На них – солнечная погода и цветущие деревья сакуры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

При таких условиях киевляне массово вышли на прогулки в парк, проигнорировав карантин. На фото и видео видно десятки людей, большинство из которых – без масок. Дети катались на самокатах, родители гуляли с колясками, а лавочки были занятыми.

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

Facebook/Светлана Мащенко

"Скажите, я что-то проспала или заработалась, и у нас закончился карантин? Получается, я одна не пошла в "Киото" на сакуры этой весной смотреть? Что вообще происходит? Ни одной пустой лавочки в парке "Киото". Где полиция, рупоры, предупреждения, просьбы, мольбы? Фото сделаны человеком, который мимо ехал на велосипеде на работу", – написала Мащенко и иронично добавила: "Карантин – нет, не слышали".

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

РБК-Украина

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

РБК-Украина

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

В Киеве массово ринулись в парки с детьми

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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