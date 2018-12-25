МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве маршрутка с пассажирами слетела с дороги в женщину

916Читать материал на украинском

В Киеве маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшая.

Авария случилась 25 декабря на съезде с ул. Борщаговская на ул. Гетьмана в Соломенском районе. Водитель автобуса рассказал "Вартовим еспресо", что его подрезал темный внедорожник, и чтобы избежать столкновения, он съехал на обочину и врезался в забор.

В результате ДТП маршрутка зацепила женщину, которая кормила бездомных собак.

ДТП с маршруткой

ДТП с маршруткой

От госпитализации пострадавшая отказалась, однако прибывший на место происшествия муж решил отвезти супругу в больницу на обследование.

Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

Новости
Полиция ''прячет'' данные о ДТП: что происходит
ДТП с маршруткой

ДТП с маршруткой

ДТП с маршруткой

ДТП с маршруткой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом грузовик врезался в маршрутку, в которой были пассажиры. В результате аварии пострадали шесть человек, все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги