В Киеве маршрутка с пассажирами слетела с дороги в женщину

В Киеве маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшая.

Авария случилась 25 декабря на съезде с ул. Борщаговская на ул. Гетьмана в Соломенском районе. Водитель автобуса рассказал "Вартовим еспресо", что его подрезал темный внедорожник, и чтобы избежать столкновения, он съехал на обочину и врезался в забор.

В результате ДТП маршрутка зацепила женщину, которая кормила бездомных собак.

ДТП с маршруткой

От госпитализации пострадавшая отказалась, однако прибывший на место происшествия муж решил отвезти супругу в больницу на обследование.

Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

ДТП с маршруткой

ДТП с маршруткой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом грузовик врезался в маршрутку, в которой были пассажиры. В результате аварии пострадали шесть человек, все пассажиры живы, нескольким медицинскую помощь оказали на месте.