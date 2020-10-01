В Киеве маршрутчик вышвырнул пенсионерку из салона. Видео

В Киеве водитель маршрутки силой выпихнул из салона женщину, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.

Соответствующее видео выложил Telegram-канал KIEVMAP. Инцидент произошел на маршруте №401.

Женщина, зайдя в транспортное средство, сообщила, что намерена воспользоваться правом льготного проезда по пенсионному удостоверению.

Когда водитель заявил, что не будет ее везти, пенсионерка напомнила ему о постановлении Кабмина и отказывалась покидать автобус.

Водитель ещё несколько раз потребовал от женщины покинуть транспорт, но она не соглашалась.

Тогда он вышел из кабины и силой вытащил пенсионерку из автобуса на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой. Маршрутчик отказался бесплатно везти женщину пенсионного возраста.