В Киеве маршрутчик вышвырнул пенсионерку из салона. Видео

Борис Бондарь Жизнь столицы 16:04, 1.10.2020 Обновлено: 16:04, 1.10.2020

В Киеве водитель маршрутки силой выпихнул из салона женщину, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.

Соответствующее видео выложил Telegram-канал KIEVMAP. Инцидент произошел на маршруте №401.

Женщина, зайдя в транспортное средство, сообщила, что намерена воспользоваться правом льготного проезда по пенсионному удостоверению.

Когда водитель заявил, что не будет ее везти, пенсионерка напомнила ему о постановлении Кабмина и отказывалась покидать автобус.

Водитель ещё несколько раз потребовал от женщины покинуть транспорт, но она не соглашалась.

Тогда он вышел из кабины и силой вытащил пенсионерку из автобуса на улицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в маршрутном такси № 55 произошел конфликт между водителем и пожилой пассажиркой. Маршрутчик отказался бесплатно везти женщину пенсионного возраста.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Кривонос назвал три шага принуждения России к миру

В "ЕС" потребовали созвать Раду и провести расследование из-за разграбления фонда COVID-19

В госпиталь доставили раненых бойцов, есть с ампутацией: нужна помощь

Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

Фокина – о скандале в ТКГ: украинцы восхищаются моим умнейшим дедушкой