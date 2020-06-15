В Киеве люди массово заполонили пляжи в разгар карантина. Видео

На киевских пляжах в самый разгар пандемии коронавируса в Украине наблюдается настоящий ажиотаж.

Сотни людей купаются и загорают, несмотря на то, что карантин не только не отменили, но и опять говорят о его усилении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на снятых из квадрокоптера кадрах видно, как в Гидропарке недалеко от Венецианского моста множество граждан отдыхают, зачастую не соблюдая социальную дистанцию.

Ажиотаж на пляжах Киева Фото Александра Гончарова

Люди купаются, загорают, играют в пляжные игры или развлекаются, правая на байдарках, яхтах и катерах. Среди отдыхающих на пляже также много маленьких детей.

Ажиотаж на пляжах Киева Фото Александра Гончарова

Стоит отметить, что купальный сезон в Киеве официально должны были начать с 1 июня, однако перенесли. При этом люди сами "неофициально" открыли его для себя.

Ажиотаж на пляжах Киева Фото Александра Гончарова

Ажиотаж на пляжах Киева Фото Александра Гончарова

Ажиотаж на пляжах Киева Фото Александра Гончарова

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