В Киеве люди массово заполонили пляжи в разгар карантина. Видео

На киевских пляжах в самый разгар пандемии коронавируса в Украине наблюдается настоящий ажиотаж.

Сотни людей купаются и загорают, несмотря на то, что карантин не только не отменили, но и опять говорят о его усилении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на снятых из квадрокоптера кадрах видно, как в Гидропарке недалеко от Венецианского моста множество граждан отдыхают, зачастую не соблюдая социальную дистанцию.

Ажиотаж на пляжах Киева

Люди купаются, загорают, играют в пляжные игры или развлекаются, правая на байдарках, яхтах и катерах. Среди отдыхающих на пляже также много маленьких детей.

Ажиотаж на пляжах Киева

Стоит отметить, что купальный сезон в Киеве официально должны были начать с 1 июня, однако перенесли. При этом люди сами "неофициально" открыли его для себя.

Ажиотаж на пляжах Киева

Ажиотаж на пляжах Киева

Ажиотаж на пляжах Киева

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