В Киеве люди массово заполонили пляжи в разгар карантина. Видео
На киевских пляжах в самый разгар пандемии коронавируса в Украине наблюдается настоящий ажиотаж.
Сотни людей купаются и загорают, несмотря на то, что карантин не только не отменили, но и опять говорят о его усилении (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Так, на снятых из квадрокоптера кадрах видно, как в Гидропарке недалеко от Венецианского моста множество граждан отдыхают, зачастую не соблюдая социальную дистанцию.
Ажиотаж на пляжах Киева
Люди купаются, загорают, играют в пляжные игры или развлекаются, правая на байдарках, яхтах и катерах. Среди отдыхающих на пляже также много маленьких детей.
Ажиотаж на пляжах Киева
Стоит отметить, что купальный сезон в Киеве официально должны были начать с 1 июня, однако перенесли. При этом люди сами "неофициально" открыли его для себя.
Ажиотаж на пляжах Киева
Ажиотаж на пляжах Киева
Ажиотаж на пляжах Киева
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве за 14 июня зарегистрировано 53 новых случаев заражения коронавирусом.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве пляжи открылись только как прибрежные зоны отдыха, купаться на них запрещено.