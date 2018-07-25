В Киеве ливень затопил аэропорт "Жуляны": опубликованы фото

В Киеве из-за сильного ливня 25 июля затопило аэропорт "Жуляны".

"Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах", – написал Дмитрий Власов на своей странице в Facebook, опубликовав снимки.

В Киеве затопило аэропорт "Жуляны" Дмитрий Власов / Facebook

По данным Аvianews, затопленной оказалась привокзальная площадь перед внутренним и международным терминалами A и D. Уровень воды в некоторых местах достигал 20 см. В связи с этим пассажиры были вынуждены снимать обувь, чтобы пройти к терминалу.

В Киеве затопило аэропорт "Жуляны" Дмитрий Власов / Facebook

В Киеве затопило аэропорт "Жуляны" Дмитрий Власов / Facebook

В сети также отметили, что в некоторых местах река Жилка в Жулянах вышла из берегов и подтопила улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за мощного ливня и грозы образовался настоящий коллапс. Вода затопила подземные переходы, а трамваи и троллейбусы в некоторых местах прекратили курсировать.