В Киеве все льготные категории пассажиров смогут пользоваться муниципальным транспортом только при наличии электронного билета. Украинцев возмутила такая новость.

О "нововведении" написала пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook. Она отметила, что уже с 1 июля вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева.

"Льготная категория граждан, которая проживает или работает в столице, может получить бесплатный электронный билет – многофункциональную электронную карточку "Муниципальная карточку "Карточка киевлянина" – в соответствии с действующим законодательством", – говорится в сообщении.

В Киеве льготники не смогут пользоваться транспортом без электронного билета. Иллюстрация

"Если у вас есть право на льготный проезд, однако отсутствует "Карточка киевлянина", то после 1 июля необходимо оформить электронный документ, который дает право на льготный проезд, или приобрести электронный билет в местах его реализации", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что для того, чтобы оформить "Карточку киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк. В то же время граждане-жители столицы, которые имеют льготы из городского бюджета, ее получат бесплатно.

Также на странице опубликовали перечень документов для получения такой карточки:

паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально сообщили об этом ответственный контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карточки "Карточка киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия);

справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения Антитеррористической операции/Операции Объединенных Сил, выданная в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 года №509 "Об учете внутренне перемещенных лиц" (в случае наличии).

Такое "нововведение" изрядно разозлило украинцев в сети. Они начали активно комментировать пост, отмечая, что оно – "незаконное". Люди не понимали, как в столице пользоваться льготами тем, кто приехал из других городов, областей.

"А как же закон Украины?", "Льготы предоставляются на всей территории Украины, независимо от места проживания. А Киев что – не является территорией Украины? Или – закон не закон?", "А если льготник УБД приедет в Киев или на лечение, или просто в гости, то проезд в коммунальном транспорте (вопреки постановлению КМУ) уже не будет льготным?", "То есть я приехал погулять в Киев из Днепра и теперь не смогу пользоваться УБД для льготного проезда согласно с Законами Украины?", "А каким образом реализовать свое право на льготный проезд, определенное Законом Украины, участникам боевых действий из других городов Украины, которые приехали в столицу в гости?" – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева, на станциях "Лукьяновская" и "Сырец", 2 июня провели тестирование тактильных полос для маломобильных категорий пассажиров. А уже с 1 июля общественный транспорт столицы, в частности, и метрополитен, перейдет на электронный билет.

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